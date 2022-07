Abbonamenti, si chiude a quota 36mila tessere

Il Corriere della Sera (G.Piacentini) – Con oltre 36mila tessere vendute, si è chiusa ieri la campagna abbonamenti della Roma. Un risultato clamoroso, considerando che dal 2004 non si superava quota 30mila, figlio dell’entusiasmo della scorsa stagione e dei risultati ottenuti con la vittoria in Conference League. La soddisfazione a Trigoria è tanta: “Abbiamo ancora negli occhi la bellezza delle ultime notti all’Olimpico -le parole del Ceo Pietro Berardi– serate in cui tutti hanno potuto ammirare la magia del tifo giallorosso. Abbiamo una grande voglia di ricominciare la stagione per rivedere quella bellissima atmosfera, toccando nuovamente con mano l’affetto e la passione che i nostri tifosi ci dimostrano. Sapere che il 50% dello stadio sarà occupato da persone che hanno scelto di abbonarsi è per noi un grande motivo di orgoglio e una motivazione in più“.