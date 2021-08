Il Tempo (A. Austini) – A Londra, dove Tiago Pinto è missione da giorni per riuscire a chiudere con successo l’operazione Abraham, è segnalato anche l’intermediario che si occupa della trattativa che potrebbe portare Nzonzi in Qatar. Ma il francese chiede una buonuscita da un milione e mezzo e il cartellino gratuito. Pinto conta di piazzare lui, Olsen e Diawara a breve, poi penserà a Florenzi, per il quale il Milan mette sul piatto Andrea Conti. Si attendono novità nelle prossime ore.