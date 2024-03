Il 7 marzo del 1884 nasceva il fondatore dell’AS Roma, Italo Foschi. Questa è la storia dell’uomo che nel 1927 realizzò il sogno di una città dando forma al sentimento popolare con la creazione dell’Associazione Sportiva Roma. “Nessuno a Roma ignora (…) che sono stato un appassionato cultore degli sport atletici, e i frequentatori di alcune palestre romane potrebbero testimoniare aver io raggiunto risultati non disprezzabili nella corsa, nel salto, nel sollevamento pesi, nella lotta”. Con queste parole Italo Foschi rispondeva sull’edizione de “Il Tevere” del 16 giugno 1927 alle accuse che provenivano da un funzionario della Lazio, nel quadro della polemica nata dalla decisione di Foschi, presidente della Fortitudo-Pro Roma, e dell’Alba-Audace di tenere fuori la Lazio dalla fusione da cui era nata l’AS Roma.

La sua passione sportiva era il calcio. Il suo amore, fin da piccolo, era sempre stato la città di Roma. Le due cose potevano fondersi in una sola maniera: dare alla sua città una squadra che ne portasse il nome, i colori e il simbolo.

Italo Foschi non è stato “solo” il fondatore e primo presidente della Roma. Lui è stato il primo tifoso della Roma, perché ha tifato per la sua nascita e l’ha tifata prima che nascesse. Non aveva più alcun incarico politico dal 16 dicembre 1926 e così dedicò tutte le sue energie alla realizzazione del suo sogno, nel quale aveva sempre avuto fede.

