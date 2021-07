Luis Enrique: “Amo l’Italia. Mi piace Roma, una città incredibile dove ho vissuto un’esperienza bellissima”

Luis Enrique ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro l’Italia, valido per le semifinali di Euro 2020. Ha parlato anche della sua esperienza romana. Ecco le sue parole:

“Adesso è sempre più difficile, incontreremo un’Italia divertente, che fa un bel calcio e palleggia bene in attacco e un difesa. E’ una squadra molto difficile, sarà partita una molto divertente e intensa, con due squadre che fanno gioco. Fa parte della mia storia sportiva. Ho avuta la fortuna di conoscere Tassotti, una bravissima persona, e non ho alcuna rivincita. Amo l’Italia, mi piace Roma, una città incredibile dove ho vissuto un’esperienza bellissima, seppure per un solo anno. Per me è un piacere giocare contro l’Italia, lo rifaremo anche a novembre in Nations League”.