La Roma frena per Rui Patricio: secondo quanto riporta Gianluigi Longari nel corso della trasmissione ‘Sportitalia – Mercato‘, il club giallorosso avrebbe deciso di temporeggia per prendere una decisione definitiva sull’estremo difensore portoghese. L’interesse per il giocatore del Wolverhampton resta, ma a Trigoria si riflette sull’opportunità di spendere una cifra di circa 8 milioni per un 33enne. Si sondano anche le alternative.