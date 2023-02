Beffa austriaca. Roma, due legni e tanti rimpianti: il Salisburgo la gela all’88′

Leggo (F. Balzani) – Maledetta sfortuna, ma pure maledetti errori sotto porta. La Roma esce sconfitta dalla Red Bull Arena dopo una prova solida che meritava ben altro risultato. Festeggia, invece, il Salisburgo che ha trovato la rete decisiva con Capaldo nell’unico tiro in porta degli austriaci e sull’unica distrazione difensiva romanista. Perfetti non sono stati gli attaccanti.

Dopo aver preso le misure, infatti, la squadra di Mourinho ha capito come far male al Salisburgo attirando l’avversario e ripartendo in verticale. Come al 43′ quando un Cristante formato Europeo ha mandato in porta Abraham. L’inglese ha fatto tutto bene, ma ha trovato il sedere (in senso letterale) di Kohn. Negli spogliatoi è rimasto Dybala: sovraccarico al flessore per l’argentino, che salterà il Verona, ma proverà a farcela per il ritorno con il Salisburgo.