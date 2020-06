Davide Zappacosta consiglia 5 film da vedere. Il terzino della Roma ha condiviso i suoi titoli preferiti per la rubrica “Film Night” sul sito del club. “Fino a quando vivevo ad Avellino andavo spesso al cinema, anche due volte a settimana. Negli ultimi anni ci sto andando meno ma continuo a guardare film a casa, oltre alle Serie TV” racconta il calciatore. Questi i film scelti:

Il gladiatore

Lo metto per primo perché è proprio il mio preferito di sempre. Mi piacciono i film storici e questo è il massimo. Ha una grande sceneggiatura, un grande cast, una colonna sonora super.

Inception

Leonardo Di Caprio è tra i miei attori preferiti e se devo scegliere uno dei film in cui ha recitato scelgo Inception. Mi piacciono le trame così intrecciate con tanta suspense e difficili da decifrare.

La vita è bella

Mi è piaciuto per come ha trattato un tema pesantissimo come la persecuzione degli ebrei durante il nazismo riuscendo a commuovere descrivendo quella realtà ma anche a far sorridere attraverso il rapporto che il padre instaura con il figlio nel tentativo di proteggerlo da quella situazione.

Il bambino con il pigiama a righe

Anche questo film è sul tema dei campi di concentramento e racconta quella terribile realtà attraverso il rapporto di amicizia tra due bambini, uno prigioniero del campo e l’atro libero. Come “La vita è bella” lo trovo molto riuscito ed educativo.

Il signore degli Anelli – Le due torri

Amo tutta la trilogia ma dovendo sceglierne uno prendo il secondo. Li ho visti su consiglio di mio fratello che era molto appassionato e mi ha spinto a guardarli. Mi sono piaciuti molto sia per la storia sia per l’ambientazione e la realizzazione. La prima volta li ho visti in TV. Il primo non mi stava prendendo tanto ma mio fratello ha insistito ed è finita che visto tutta la trilogia sette o otto volte.