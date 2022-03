Zaniolo, state attenti alla Juve

TuttoSport (A. Milone) – Non c’è ancora una trattativa reale e in fondo sarebbe stranissimo il contrario a marzo, però questo è il tempo della semina e la Juventus non s’annoia di certo. Tiene aperti più tavoli sul mercato, per forza di cose, ma alcuni orientamenti sono già chiarissimi ed è il caso di insistere volentieri sull’argomento. Quale? Nicolò Zaniolo innanzitutto.

Zaniolo sarebbe la risposta forte, fortissima, all’addio di Paulo Dybala. Il condizionale è d’obbligo, viste le giravolte sempre possibili nel mercato, ma le intenzioni dei protagonisti sono cristalline. La Juventus parte da un assunto di base: nell’ottima di un prevedibile sbocco verso il 4-3-3 la collocazione della Joya sarebbe stato un grosso problema. Quella del talento classe ’99 non lo è: qui si tratta di un calciatore multitasking (trequartista, interno, esterno d’attacco, seconda punta), giunto ad un punto di svolta nella sua carriera.

Anche se in Spagna il suo nome gira che è un piacere, con l’Atletico Madrid interessato mentre in Inghilterra non solo il Manchester United ha sondato il terreno, risulta che l’attaccante sia intenzionato a rimanere in Italia. Il ragazzo ha un contratto con la Roma fino al 2024 e fino a prova contraria resta un punto di forza dei giallorossi in questa stagione, ma le sirene del mercato impazziscono. E siccome nei dintorni di Trigoria non corre voce che sia in previsione l’apertura di un tavolo per l’eventuale rinnovo del calciatore, va da sé che la cessione estiva stia nell’ordine naturale delle cose.