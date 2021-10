Zaniolo si candida, ma sarà epurazione

Corriere dello Sport (R.Maida) – Gli è bastata una corsa, uno scatto dei suoi. Nicolò Zaniolo c’è, è pronto, gioca. E’ stato Mourinho ad annunciare il recupero in parallelo a quello di Karsdorp. La notizia vera è un’altra: l’epurazione di alcune riserve che hanno giocato a Bodo. In panchina ci sarà Filippo Missori, terzino di 17 anni, considerato uno dei grandi prospetti della Roma futura. Un altro Filippo che sarà in panchina è Tripi, capitano della Primavera. Con loro anche Felix che si è già allenato con la prima squadra.

Gli esclusi? Villar e Diawara che Mourinho avrebbe voluto cedere in estate, più Kumbulla, Reynolds e Borja Mayoral. Non hanno sfruttato l’occasione e non avranno molta visibilità da qui al mercato di gennaio. Dentro i titolari, come annunciato da Mourinho, i suoi pretoriani. Aspettando i rientri di Smalling e Spinazzola. Tra questi c’è Zaniolo che ha effettuato soltanto una partitella. Mou si è confrontato con lo staff medico.