Zaniolo mette il turbo: vuole sorprendere Mourinho

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Estate di lavoro per Zaniolo che non si ferma mai per farsi trovare pronto il 6 luglio. Per lui la nuova stagione comincerà in anticipo: si ritroverà a Trigoria martedì prossimo, è stato convocato da Mourinho prima dei compagni e comincerà a studiare il programma di lavoro con i collaboratori del portoghese. Mou lo considera il primo acquisto della Roma. Il professor Fink ha già dato il via libera per la ripresa dell’attività e non dovrà più rivederlo.

Leggi anche: Mercato, l’Atalanta vuole arrivare a Florenzi. Sul piatto uno scambio con Gollini

La scorsa settimana, inoltre, l’agente Vigorelli ha incontato Pinto che gli ha ribadito la totale fiducia della società. Zaniolo non vede l’ora di tornare in campo, ha lavorato con una volontà ferrea, anche nelle ultime settimane. Sotto la guida di Mourinho può arrivare la sua definitiva consacrazione nell’Olimpo del calcio. Sabato termina il ciclo di lavoro durato un mese presso il Kinemove Center di Pontremoli.