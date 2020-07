Zaniolo, l’infortunio è “lieve” ma fa molto rumore

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – L’affaticamento al polpaccio è “lieve”, ma il rumore che ha fatto è pesante. Nicolò Zaniolo salta Roma-Inter al termine della sua peggior settimana giallorossa, esclusa quella del gravissimo infortunio contro la Juventus. È rimasto molto amareggiato dalle parole di Fonseca al termine di Roma-Verona. Fonseca ieri ha difeso la sua scelta: “Sono molto diretto, Quando una situazione non mi piace, non mi piace. Ma non c’è nessun problema con Zaniolo, con me o con i compagni“. Ma Zaniolo è il personaggio mediatico della Roma. I suoi atteggiamenti non piacciono a tutti, però è un fatto che si è impegnato per recuperare prima possibile dall’infortunio. Zaniolo vuole restare almeno per la prossima stagione, ma adesso i rapporti con Fonseca sono da verificare: la Juventus resta alla finestra.