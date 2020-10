Young Boys-Roma, le pagelle dei quotidiani. Kumbulla il migliore. I cinque cambi decisivi

Pagine Romaniste – La Roma 2 tentenna, la Roma vera entra e vince. E’ buona la prima per i giallorossi nel girone di Europa League contro lo Young Boys. Nella ripresa entrano Spinazzola, Dzeko, Mkhitaryan, Veretout e Pellegrini ed è tutta un’altra storia. Tutti i cambi ampiamente oltre la sufficienza, così come Kumbulla autore del gol vittoria all’esordio europeo in carriera. Sicuro Pau Lopez, e questo è molto importante, meno Fazio e Jesus che erano arrugginiti dalle poche presenze. Hanno faticato anche il centrocampo e l’attacco con Pedro e Mayoral che si sono visti poco.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (OLIVERO)

Pau Lopez 6,5; Fazio 6, Kumbulla 6,5, Jesus 5; Karsdorp 5, Cristante 6, Villar 5,5, Peres 6; Pedro 5, Perez 6,5; Mayoral 5. Subentrati: Spinazzola 6,5, Dzeko 6,5, Veretout 6, Mkhitaryan 6, Pellegrini 6. Allenatore: Fonseca 5,5.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Pau Lopez 6,5; Fazio 5,5, Kumbulla 7, Jesus 5; Karsdorp 5, Cristante 6, Villar 6, Peres 6; Pedro 5,5, Perez 6; Mayoral 5,5. Subentrati: Spinazzola 6,5, Dzeko 6,5, Veretout 6,5, Mkhitaryan 6,5, Pellegrini 6. Allenatore: Fonseca 6,5.

LA REPUBBLICA

Pau Lopez 6,5; Fazio 6, Kumbulla 7, Jesus 5; Karsdorp 5, Cristante 6, Villar 5, Peres 6; Pedro 5,5, Perez 6; Mayoral 4,5. Subentrati: Spinazzola 7, Dzeko 7, Veretout 6, Mkhitaryan 7, Pellegrini 6. Allenatore: Fonseca 6,5.

CORRIERE DELLA SERA (VALDISERRI)

Pau Lopez 6,5; Fazio 5,5, Kumbulla 7, Jesus 5; Karsdorp 4,5, Cristante 5, Villar 5, Peres 6; Pedro 5,5, Perez 6; Mayoral 5. Subentrati: Spinazzola 6,5, Dzeko 6,5, Veretout 6, Mkhitaryan 6,5, Pellegrini 6. Allenatore: Fonseca 6,5.

IL TEMPO (AUSTINI)

Pau Lopez 6,5; Fazio 5, Kumbulla 6,5, Jesus 5; Karsdorp 5, Cristante 6, Villar 5,5, Peres 6; Pedro 5,5, Perez 6; Mayoral 5. Subentrati: Spinazzola 7, Dzeko 7, Veretout 7, Mkhitaryan 6,5, Pellegrini 6. Allenatore: Fonseca 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT (MAIDA)

Pau Lopez 7; Fazio 6, Kumbulla 7,5, Jesus 6; Karsdorp 5,5, Cristante 6, Villar 5,5, Peres 6,5; Pedro 5,5, Perez 6; Mayoral 5. Subentrati: Spinazzola 6,5, Dzeko 6,5, Veretout 6, Mkhitaryan 6,5, Pellegrini 6. Allenatore: Fonseca 6,5.

IL ROMANISTA (PASTORE)

Pau Lopez 6,5; Fazio 6,5, Kumbulla 7, Jesus 5,5; Karsdorp 5,5, Cristante 6, Villar 6, Peres 6; Pedro 6, Perez 6,5; Mayoral 5,5. Subentrati: Spinazzola 6,5, Dzeko 7, Veretout 6,5, Mkhitaryan 6,5, Pellegrini 6. Allenatore: Fonseca 6.

TUTTOSPORT (CARINA)

Pau Lopez 6,5; Fazio 4,5, Kumbulla 6,5, Jesus 5; Karsdorp 5, Cristante 5,5, Villar 5,5, Peres 6; Pedro 5, Perez 6; Mayoral 5. Subentrati: Spinazzola 6,5, Dzeko 7, Veretout 6, Mkhitaryan 6,5, Pellegrini 6. Allenatore: Fonseca 5,5.