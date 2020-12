Young Boys, positivo al Covid il vice allenatore Schnarwiler

Arrivano brutte notizie per la partita di Europa League in programma domani contro lo Young Boys. Nella serie di tamponi effettuati dalla squadra svizzera prima del match contro la Roma è stato riscontrato un caso di positività: si tratta del vice allenatore Patrick Shnarwiler. Secondo quanto fa sapere il sito ufficiale del club svizzero bscyb.ch, il vice sarebbe senza sintomi e sarebbe stato messo in isolamento. Tutti i giocatori sono invece risultati negativi al test.