Wijnaldum è pronto: in panchina a Lecce

Contro il Lecce sabato sarà in panchina, pronto a subentrare e a iniziare a dare una mano nella corsa Champions. A fine stagione Roma e Psg faranno i conti con due opzioni sul tavolo: il riscatto con sconto o il rinnovo del prestito, per il quale però Wijnaldum dovrebbe allungare il suo rapporto coi francesi fino al 2025.

A Lecce è pronto a tornare tra i convocati anche Karsdorp dopo il lungo esilio e le polemiche con Mourinho. Il tecnico ha deciso di riabilitarlo anche per non perdere un ulteriore giocatore in rosa dopo l’addio di Zaniolo.