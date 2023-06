La Gazzetta dello Sport (S. Giulio) – Grandi manovre in casa Sassuolo, come sempre attivissimo già prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva (1° luglio). I rumors in uscita dei due pezzi da novanta, Frattesi e Berardi, dettano i tempi sulle entrate non tanto dal punto di vista economico, visto che l’a.d. Carnevali rimarrebbe comunque fedele alla politica della crescita e della valorizzazione dei giovani, quanto dal punto di vista tattico.

Ecco che senza Frattesi, mezzala con caratteristiche essenziali nello “storico” 4-3-3, in casa neroverde si discute del cambio di sistema, con Dionisi che potrebbe tornare al 4-2-3-1 utilizzato a Empoli. In quest’ottica il Sassuolo si sta muovendo alla ricerca di un trequartista da affiancare a Bajrami destinato a essere promosso titolare. Il profilo ideale è dunque un giovane già strutturato. Cristian Volpato della Roma è in cima alla lista dell’a.d. Carnevali, che ne ha già parlato di persona con Tiago Pinto qualche giorno fa.

L’interessamento degli emiliani si è allargato ad altri due talenti della Primavera giallorossa, il centrocampista del 2004 Niccolò Pisilli, reduce dal Mondiale Under 20, e l’altro 2004 Filippo Missori, terzino destro. Ma vista la frenata dell’ultima ora da parte di Volpato, non convinto della destinazione, un’alternativa sulla trequarti porterebbe all’italo-serbo Aljosa Vasic di proprietà del Padova, un classe 2002 che in Serie C quest’anno ha realizzato 8 reti e 4 assist.