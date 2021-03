Vlahovic-mania. Piace a Milan e Roma ma la Viola fa muro

La Gazzetta dello Sport (C. Laudisa) – La Fiorentina se lo gode e prova a tenerselo stretto. Ma Dusan Vlahovic in questi mesi ha attirato già troppe attenzioni. È vero che è legato ai viola sino al 2023, ma il panzer serbo, sinora, non ha mai preso in considerazione l’idea di prolungare quel contratto. In questi mesi le proposte della Roma e ora (soprattutto) quelle del Milan stanno ingolosendo lui e il suo entourage. È curioso che il centravanti cresciuto nel Partizan Belgrado sia candidato a prendere il posto di Dzeko in maglia giallorossa o, in prospettiva, quello di Ibrahimovic sulla sponda rossonera. Si è parlato in questi mesi di valutazioni da 40 milioni di euro, ma a Firenze sperano che la data della vendita sia la più lontana possibile.

La strategia della Roma è esplicita, considerato che a fine stagione Dzeko è destinato a fare le valigie. Ma anche in via Aldo Rossi le prestazioni del goleador di Belgrado hanno meritato più di un approfondimento, in vista del ritorno in Champions. È vero che Ibra è indirizzato verso il rinnovo, così come Mandzukic ha già pattuito la conferma, ma è evidente la strategia di puntare su un giovane talento anche in attacco.