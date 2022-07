Villar a Trigoria aspettando l’ok del Monza

Il Tempo (E.Zotti) – Mentre ad Albufeira José Mourinho continua a plasmare la sua squadra, a Trigoria c’è un altro pezzo di Roma che si è ritrovato per ricominciare a lavorare lontano dal gruppo dello Special One. Tra gli epurati ci sono Gonzalo Villar e Amadou Diawara, destinati ad allenarsi in solitaria al Fulvio Bernardini in attesa di trovare una sistemazione. Lo spagnolo è vicino al Monza ma la trattativa, ormai avviata, non è ancora stata portata a conclusione: serve l’ok definitivo di Galliani e, soltanto dopo averlo incassato, il centrocampista si trasferirà in Brianza in prestito con obbligo di riscatto. Più intricata invece la situazione di Diawara: il suo entourage ha registrato gli interessamenti di Hertha Berlino e Galatasaray ma al momento sul tavolo non ci sono offerte e, per entrambi i club, il guineano non sembra essere la prima scelta. In più, la Roma intende cedere l’ex Napoli esclusivamente a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Oltre ai due centrocampisti, nella Capitale si stanno allenando anche Bouah, Louakima, Morichelli, Feratovic, Vicario, Coric, Riccardi, Bianda e Providence.