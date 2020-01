Verso Roma-Juventus: un solo trionfo bianconero negli ultimi 9 confronti ufficiali all’Olimpico

Pagine Romaniste (Alessio Nardo) – A distanza di 7 giorni dal match perso contro il Torino, l’Olimpico è di nuovo teatro di una sfida delicatissima. Alle porte c’è l’ultimo appuntamento del girone d’andata: la Roma è pronta ad ospitare la Juventus, capolista a pari punti con l’Inter. Non sarà il primo incrocio tra Paulo Fonseca e Maurizio Sarri, già affrontatisi 3 anni fa nella fase a gironi di Champions League, quando sedevano rispettivamente sulle panchine di Shakhtar Donetsk e Napoli. Per la cronaca, i due si divisero la posta in palio, ottenendo una vittoria a testa.

La Roma, relativamente alle gare disputate in casa contro la Vecchia Signora, è reduce da 5 risultati utili di fila: 3 successi e 2 pareggi. Lo scorso anno, il 12 maggio 2019, finì 2-0 per i giallorossi grazie ai gol, entrambi realizzati nel finale di match, di Alessandro Florenzi e Edin Dzeko. Il segno X manca dal 13 maggio 2018, noioso zero a zero: fu l’ultima apparizione di Radja Nainggolan (espulso al 68’) con la casacca romanista. Grazie al punto raccolto, gli ospiti celebrarono aritmeticamente la conquista dello scudetto ai danni del Napoli di Sarri. Un solo acuto juventino nelle ultime 9 trasferte ufficiali contro i capitolini, Coppa Italia compresa: l’1-0 autografato dall’ex Pablo Daniel Osvaldo a tempo scaduto, datato 11 maggio 2014.

Perdendo contro il Toro, la squadra di Fonseca ha interrotto una serie di 7 risultati utili consecutivi in gare interne, Europa League compresa: 4 vittorie e 3 pareggi. In riferimento al campionato, i giallorossi in casa vantano un buon rendimento sotto il profilo realizzativo (18 gol segnati in 9 partite, 2 di media a gara) ma continuano a subire troppo: 13 reti al passivo (12^ difesa interna della Serie A) ed un solo clean sheet ottenuto, contro il Brescia. La Juventus ha perso l’unico match del suo campionato proprio all’Olimpico, con la Lazio, il 7 dicembre scorso. Bianconeri con la seconda miglior difesa esterna del torneo: 8 gol subiti, meglio ha fatto solamente la Roma con 6. Nove i confronti tra la formazione capitolina e Maurizio Sarri: 5 trionfi romanisti, 2 pari e 2 successi dell’ex tecnico del Chelsea.

Statistiche Roma in casa – 5 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte – 18 gf, 13 gs

ULTIMA VITTORIA: 15/12/2019, Roma-Spal 3-1

ULTIMO PAREGGIO: 06/10/2019, Roma-Cagliari 1-1

ULTIMA SCONFITTA: 05/01/2020, Roma-Torino 0-2

Statistiche Juventus in trasferta – 6 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta – 13 gf, 8 gs

ULTIMA VITTORIA: 18/12/2019, Sampdoria-Juventus 1-2

ULTIMO PAREGGIO: 26/10/2019, Lecce-Juventus 1-1

ULTIMA SCONFITTA: 07/12/2019, Lazio-Juventus 3-1

PRECEDENTI IN SERIE A DAL 1990

1990-1991: Roma-Juventus 0-1

1991-1992: Roma-Juventus 1-1 (Rizzitelli)

1992-1993: Roma-Juventus 2-1 (Giannini, Hassler)

1993-1994: Roma-Juventus 2-1 (Balbo, Muzzi)

1994-1995: Roma-Juventus 3-0 (Aldair, Fonseca, Balbo)

1995-1996: Roma-Juventus 2-2 (Delvecchio, Moriero)

1996-1997: Roma-Juventus 1-1 (Delvecchio)

1997-1998: Roma-Juventus 0-0

1998-1999: Roma-Juventus 2-0 (Paulo Sergio, Candela)

1999-2000: Roma-Juventus 0-1

2000-2001: Roma-Juventus 0-0

2001-2002: Roma-Juventus 0-0

2002-2003: Roma-Juventus 2-2 (Totti, Cassano)

2003-2004: Roma-Juventus 4-0 (Dacourt, Totti, Cassano, Cassano)

2004-2005: Roma-Juventus 1-2 (Cassano)

2005-2006: Roma-Juventus 1-4 (Totti)

2007-2008: Roma-Juventus 2-2 (Totti, Totti)

2008-2009: Roma-Juventus 1-4 (Loria)

2009-2010: Roma-Juventus 1-3 (De Rossi)

2010-2011: Roma-Juventus 0-2

2011-2012: Roma-Juventus 1-1 (De Rossi)

2012-2013: Roma-Juventus 1-0 (Totti)

2013-2014: Roma-Juventus 0-1

2014-2015: Roma-Juventus 1-1 (Keita)

2015-2016: Roma-Juventus 2-1 (Pjanic, Dzeko)

2016-2017: Roma-Juventus 3-1 (De Rossi, El Shaarawy, Nainggolan)

2017-2018: Roma-Juventus 0-0

2018-2019: Roma-Juventus 2-0 (Florenzi, Dzeko)