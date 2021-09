Veretout: “Mourinho ha qualcosa in più. Sono venuto alla Roma per vincere, abbiamo la rosa per fare bene”

Jordan Veretout ha rilasciato un’intervista a Telefoot. Il centrocampista francese si è soffermato sul derby di quest’oggi (ore 18, arbitra Guida), su Mourinho, sui tifosi giallorossi e sulla nazionale francese. Queste le sue parole.

Sui tifosi.

Danno molto amore al club, è meraviglioso. Cerchiamo di stargli vicino e di restituirglielo.

Sul derby.

Sarà emozionante. Daremo il massimo, proveremo a vincere questa partita per il mister.

Su Mourinho.

Ha qualcosa in più. Lo sentiamo davvero dietro di noi, vuole che facciamo bene. Sta a noi attenerci a questo discorso per andare più in alto possibile.

Sulla squadra.

Abbiamo la rosa per fare qualcosa di bello. Se sono venuto alla Roma, era per vincere uno scudetto. Una coppa, o qualcosa di ancora più bello.

Sulla nazionale francese e la gara di debutto.

È simbolico, soprattutto perché c’è la data e il 1 settembre è la data di nascita di mia figlia. È stato un giorno molto bello per me. Mi è stato detto spesso: ‘Hai 28 anni’. Ho risposto: ‘Finché sono un calciatore, voglio indossare questa maglia’. Quando la indossi una volta, vuoi tornare il più possibile.