UWCL, nel prepartita di Roma-Barcellona si esibirà live Noemi all’Olimpico – FOTO

L’Olimpico farà da cornice per la gara di Uefa Women’s Champions League, tra Roma e Barcellona, in programma il prossimo 21 marzo alle ore 21:00. Per il match, valido per i quarti di finale, le giallorosse annunciano sul proprio canale Twitter, una performance live di Noemi: “La sua voce più la nostra! Nel prepartita di Roma-Barcellona ci sarà una live performance di Noemi all’Olimpico!”

🏟️ La sua voce più la nostra! 🎤 Nel prepartita di Roma-Barcellona ci sarà una live performance di Noemi all'Olimpico! 💛❤️ 🎫📲 https://t.co/P3AZXKiWp7 #ASRoma #ASRomaFemminile pic.twitter.com/qTDZSDp0ac — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) March 14, 2023