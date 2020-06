Uefa, misure anti Covid per salvaguardare il calcio

Il Sole 24 Ore (M. Bellinazzo) – Laddove l’Unione Europea stenta, ci pensano gli stakeholder dell’Europa del calcio ad assumere iniziative di ampie vedute e largo respiro, per assorbire l’impatto negativo del Coronavirus. Cambiamenti notevoli ci saranno nell’ambito del Fair Play Finanziario: In primis il bilancio 2019-2020 dei club verrà cumulato e farà medi con quello 2020-2021. Nel prossimo anno inoltre per i club che si qualificheranno nelle coppe saranno monitorati solo i bilanci 2018 e 2019. Inoltre i bilanci al 30 giugno 2020 e 2021 varranno per uno, perciò qualora una squadra conti un rosso di 90 milioni prima e 10 milioni poi, il negativo totale calcolato sarà di 50. Questo perché i bilanci e i ricavi al 30 giugno 2021 saranno sicuramente superiori rispetto al precedente anno.