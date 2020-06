Con l’Udinese senza Pellegrini e Veretout

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Giovedì all’Olimpico ci sarà un altro ampio turnover. Contro l’Udinese due cambi sono obbligati dalle squalifiche di Veretout e Pellegrini, che erano diffidati e sono stati ammoniti contro il Milan. In regia potrebbe essere promosso Gonzalo Villar, viste le difficoltà di Diawara. Al posto di Pellegrini invece dovrebbe giocare ancora Mkhitaryan, con l’inserimento di almeno uno tra Carles Perez e Under. La Roma è tornata in serata, volti scuri tra i giocatori che rischiano di perdere la motivazione in vista delle ultime giornate di campionato.