Udinese-Roma, nella tana friulana: un fortino per Cioffi

Pagine Romaniste (F. Palmeri) – Dopo la vittoria ottenuta in Conference League contro il Vitesse, la Roma si rituffa Serie A. Nella 29° giornata di campionato i giallorossi affronteranno in trasferta l’Udinese, cercando di mantenere viva la scia positiva. Finora sono 7 i risultati utili consecutivi in Serie A e 9 i punti di differenza con il quarto posto in classifica (la Juventus ha una gara in più, quella di ieri). Oggi la Roma potrà contare sul ritorno in panchina di Mourinho, assente nelle ultime due gare per espulsione. Saranno assenti per squalifica, invece, Kumbulla e Mkhitaryan. Lo Special One inoltre dovrà gestire con particolare attenzione anche la situazione diffidati, Zaniolo e Pellegrini in vista del derby contro la Lazio.

La situazione attuale

L’Udinese attualmente si trova al 14° in classifica con 29 punti, nell’ultima gara sono riusciti a guadagnare una pesante vittoria contro la Sampdoria per 2-1. Per la prima volta con Gabriele Cioffi alla guida, i bianconeri potrebbero raggiungere le due vittorie consecutive in Serie A. L’ultima risale a settembre 2021. Dal canto suo la Roma oltre ai 7 risultati utili consecutivi, è una delle due squadre insieme all’Atalanta che ha segnato più gol negli ultimi minuti di questo campionato. Subito dopo c’è proprio l’Udinese con 4 reti. Tre sono i giocatori su cui puntare gli occhi in questo match: Tammy Abraham per la Roma, Iyenoma Udogie e Roberto Pereyra per i friulani. Il giallorosso è il giocatore ad aver segnato più volte la prima rete del match in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. Le ultime due vittorie della Roma finite con il risultato dell’1-0, sono arrivate proprio con le reti dell’attaccante inglese. Udogie, dal canto suo, ha trovato il gol nelle sue ultime due partite di campionato mentre Pereyra ha fornito un assist in ciascuno di questi match.

La situazione friulana

I punti che attualmente distanziano Roma ed Udinese in classifica sono considerevoli, ben 18. I friulani rispetto ai giallorossi hanno ancora due partite da recuperare e possono giocare sul fattore “casa”. Nel campionato 2021-2022 l’Udinese ha perso solo tre gare interne e attualmente sono imbattuti per otto volte nelle ultime nove alla Dacia Arena. I migliori marcatori bianconeri su cui puntare gli occhi sono Gerard Deulofeu e Beto. Sono otto le reti segnate da entrambi in Campionato. Deulofeu è inoltre il secondo giocatore ad aver creato più occasioni, se ne contano 49, più in alto di lui si posiziona solo Berardi con 62.