Samuel Dahl, terzino della Roma, è impegnato con la Nazionale svedese Under 21. Il giallorosso ha affrontato la Georgia nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei. La sfida è terminata 3-2 per gli svedesi con Dahl che è rimasto in campo per 84′, lasciando il posto a Zatterstrom.

Foto: done_art10