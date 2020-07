Tutti follower di Zaniolo: mamma, Fedez e Florenzi. Ma attenzione a Paratici

Il Corriere della Sera (G.Piacentini) – Di ritorno da Brescia, Paulo Fonseca ha riportato a casa la migliore delle notizie, anche più della vittoria: il pieno recupero del suo calciatore più talentuoso. Zaniolo proverà a salvare la stagione aiutando la squadra a centrare l’Europa League: non solo la qualificazione alla prossima stagione, ma anche quella attuale. “Credo che contro il Siviglia sarò al massimo e potrò dare il mio contributo” ha detto dopo il Brescia. Il peggio è alle spalle, anche psicologicamente, e lo ha voluto ribadire anche sui social e i messaggi di bentornato sono trasversali: da Florenzi a Marchisio, passando per Fedez e la mamma. Che sia il calciatore più cercato sul mercato non è un mistero, così come non lo è l’interesse della Juventus. Paratici ha già detto al Ceo giallorosso Guido Fienga che, in caso di necessità da parte della Roma di dover fare cassa, i bianconeri sarebbero disposti a fare un grande investimento. La Roma non vorrebbe cederlo e lui non vorrebbe andare via, basterà a farlo restare?