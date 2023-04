Trigoria, primo allenamento in vista del Feyenoord: consueta divisione post partita – VIDEO

Archiviata la convicente vittoria contro l’Udinese, la Roma deve già proiettare lo sguardo al match fondamentale di Europa League contro il Feyenoord. La squadra questa mattina è tornata al lavoro a Trigoria per preparare il ritorno con gli olandesi, attualmente in vantaggio di una rete nel computo totale. Come condiviso sui social dalla stessa società, i ragazzi hanno svolto l’allenamento nella classifica suddivisione post partita: palestra per chi ha giocato ieri, campo per gli altri o per chi ha giocato di meno come Abraham. Presente Solbakken, ancora assente Dybala che spera ancora.

