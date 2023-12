La Roma domani concluderà il 2023 allo Stadium cercando di sfatare il taboo trasferte. I giallorossi vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Napoli e dall’allenamento arrivano buone notizie per Mourinho, che infatti ritrova Dybala. Paulo ha svolto anche la rifinitura con i compagni e scalpita per partire dal 1′. Presente anche Renato Sanches nonostante le voci su un suo possibile rientro anticipato al PSG. C’è Mancini che domani giocherà titolare nonostante la pubalgia. Out invece Kumbulla che ancora non è pronto per tornare nella lista dei convocati.