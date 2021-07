Tra agosto e settembre il lancio della seconda divisa. La terza sarà gialla, la quarta da scoprire

Il Tempo (A. Austini) – Tra agosto e settembre il lancio della seconda divisa bianca con bordino della manica arancione, della terza gialla con banda diagonale rossa e di una quarta da scoprire. I giocatori hanno già sfoggiato il kit sui rispettivi profili social e Dzeko lo ha accompagnato con una frase che sa tanto di permanenza: “19ª stagione da professionista e sempre più carico e motivato”. In attesa di capire se il mercato possa portare novità il centravanti titolare rimane lui. Ma non il capitano: tra le righe del comunicato del club sulla maglia si legge la conferma di Pellegrini con la fascia. Al momento è così e non ci sono segnali sul fatto che Mourinho voglia cambiarlo.