La prossima avversaria della Roma in campionato sarà il Torino di Juric. Seppur la testa dei giallorossi sia totalmente sull’imminente incontro di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol, arrivano notizie interessanti dal capoluogo piemontese. Infatti per domenica la squadra granata recupererà due titolarissimi del suo centrocampo: Vlasic e Ilic. Il primo era rimasto ai box contro la Salernitana, vinta per 3 a 0, per una gastroenterite. Mentre il secondo doveva recuperare da un fastidio accusato in Nazionale. Due pedine importanti recuperate che complicheranno ancor di più la trasferta, già di per sé complessa, alla squadra di Mourinho