Tommasi: “Non so se Mourinho sia un uomo giusto per la Roma, ma uno come lui fa sognare e divertire”

Damiano Tommasi ha parlato sulle frequenze di Radio Anch’io Sport. L’ex centrocampista della Roma, ora sindaco di Verona, ha commentato la situazione dei giallorossi. In particolare, l’Anima Candida si è soffermato su Mourinho. Ieri, inoltre, la Roma ha superato 1-0 propio la formazione veneta.

Su Mourinho.

“Non so se ci sia un uomo giusto per la Roma, ma Roma può esaltarne la personalità e sa dare qualcosa di speciale, per gratificazione, in caso di successo. Per la piazza avere un allenatore come lui fa sognare e divertire, in campo e fuori”.