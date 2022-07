Damiano Tommasi, neo sindaco di Verona ed ex centrocampista della Roma, nel corso di una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua esperienza capitolina e in modo particolare di Capello e dello spogliatoio. “Io leader? La leadership ti viene riconosciuta. Sono stato compagno di Totti, Batistuta. Io non ero un top player, ma avevo onestà intellettuale. Chiamate di congratulazioni? Ho sentito la forte vicinanza di Capello. Lo apprezzo molto, ho fatto 5 anni con lui”.