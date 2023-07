L’ex attaccante di Atalanta e Lecce, Tiribocchi è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport. Tra le dichiarazioni anche qualche commento sulla situazione giallorossa. Queste le sua parole:

Scamacca? “È un ragazzo di personalità, ha carattere e lo dimostra anche quando non fa gol. Non è stata un’annata facile, è tornato un po’ indietro. La scelta di andare al West Ham non è stata giusta, per un attaccante con le sue caratteristiche devi andare in una squadra che giochi per te. Rimane il fatto che sarà il prossimo centravanti della Nazionale, a me piace e alla Roma potrà essere un calciatore utile”.

Mancini punterà ancora su di lui? “Sicuramente farà parte della rosa, in Italia si parla di Roma, si parla di Inter. Ha le qualità per fare bene in una grande squadra”.