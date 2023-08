La Repubblica (M. Carta) – Oltre 50mila tifosi con gli occhi incollati ai radar aerei. Mentre all’aeroporto di Ciampino si radunava la folla per accogliere il nuovo calciatore della Roma, Romelu Lukaku, decine di migliaia di tifosi giallorossi si collegavano su Flightradar, il sito che monitora le rotte aeree in tempo reale, per tenere sotto controllo il tragitto del Gulfstream G650, l’aereo pilotato da Dan Friedkin, il presidente della Roma, che trasportava il nuovo acquisto della società.

La prima tratta del volo, tra Londra e Bruxelles, è stata seguita da oltre 6.000 persone. La seconda, invece, quella dalla capitale belga fino a Ciampino, è stata controllata da più di 40mila persone, risultando il volo di gran lunga più tracciato di tutta la giornata. L’aereo è poi atterrato a Ciampino intorno alle 17:40.

Ad attendere Lukaku, c’erano oltre circa 7mila tifosi giallorossi in festa. Il calciatore, una volta sceso dall’aereo, si è avvicinato alle recinzioni per salutarli: prima una mano sul cuore e poi un sorriso che ha fatto già sognare i tifosi che, dopo aver inseguito il campione nei cieli di mezza Europa per tutto il pomeriggio, sono riusciti finalmente ad abbracciarlo.