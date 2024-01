La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – È finita malissimo, con la Roma sotto lo spicchio dove erano assiepati i circa 4 mila tifosi romanisti giunti fino a Milano e quel coro “tirate fuori le palle” che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. La contestazione di San Siro arriva subito dopo i fischi di mercoledì sera, all’Olimpico, dopo il derby perso in Coppa Italia con la Lazio. La situazione della Roma è al limite del drammatico e il rischio è di andare ancora più giù, considerando che sabato prossimo contro il Verona mancheranno per squalifica anche Cristante e Mancini (ieri fuori all’intervallo per un problema fisico), dopo le ammonizioni subite ieri al Meazza.

Con Mourinho che, squalificato, ieri ha assistito alla partita in tribuna, al fianco del suo match analysis Cerra, in uno stadio che non gli è di certo amico e che glielo ha fatto notare in più occasioni. A prendersi i fischi, a fine partita, sono stati Pellegrini, Lukaku, Cristante, Paredes, Belotti, Spinazzola e tutti gli altri. I social hanno iniziato subito di schiumare di rabbia, con i tifosi rimasti a Roma anche più arrabbiati di quelli presenti a Milano.