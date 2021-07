E’ terminata l’operazione di Leonardo Spinazzola, infortunatosi nel secondo tempo della gara col Belgio valida per i quarti di finale di Euro 2020. L’operazione era iniziata in mattinata a Turku, in Finlandia, per la ricostruzione del tendine d’Achille della gamba sinistra. Lo riporta Sky Sport. Un infortunio grave quello dell’esterno giallorosso, che priva Mourinho di uno dei suoi giocatori fondamentali per i primi mesi giallorossi.