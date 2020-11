La Gazzetta Dello Sport (C.Zucchelli) – Giornata importante per Amadou Diawara. Ieri il centrocampista ha terminato i 21 giorni di isolamento dopo la positività al Covid e, come da protocollo ministeriale, da oggi può tornare libero. Prima dovrà sottoporsi ad alcuni test per accertare tempi e modi del rientro in campo. L’obiettivo è esserci, magari in panchina, domenica a Genova, per poi tornare a disposizione a tutti gli effetti dopo la sosta.