Alex Telles, terzino del Siviglia, è stato intervistato da Radio MARCA Sevilla. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Siviglia-Real Madrid?

“Vogliamo giocare bene per arrivare alla finale contro la Roma con buone sensazioni”.

Siviglia-Roma?

“È la partita più importante della stagione, entrambe le squadre hanno lavorato sodo per arrivarci. Conosciamo le nostre responsabilità, siamo il Siviglia cioè la squadra che ha vinto più volte in questo torneo. Sarà difficile, incontreremo un avversario che ha una storia e le finali spesso sono decise dai dettagli. Dobbiamo essere pronti per questo”.

L’espulsione di Acuna contro la Juventus ti garantirà un posto da titolare contro la Roma.

“Dopo la sua espulsione mi sono venute in mente tante cose, se devo giocare la finale devo farmi trovare pronto ed essere al 100%. Il mister può avere le sue idee, ma se spetta a me scendere in campo devo dare tutto come fatto in tutti questi anni. Non vedo l’ora, tutti i giocatori danno tutto per il Siviglia, l’ho notato dal primo giorno che sono arrivato”.

Il segreto di Mendilibar?

“Il segreto è parlare poco e lavorare tanto. Conosciamo la qualità della nostra rosa, ma alle volte accadono cose nel calcio che non sappiamo spiegarci. Abbiamo sempre lavorato, ma quando è arrivato Mendilibar mentalmente ci crediamo di più e tutto cambia quando arrivano i risultati”.