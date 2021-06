Superlega-Uefa, decide la Corte UE

IL Messaggero – Il caso SuperLega arriva alla Corte di Giustizia Europea, che dovrà decidere se i massimi organi del calcio abbiano o meno violato le norme UE in materia di concorrenza, impedendo alla nuova competizione di vedere la luce. Intanto la posizione della Uefa resta invariata: chi ha intenzione di giocare una competizione al di fuori del circuito non può partecipare a quelle messe in piedi dal circuito stesso. Spetterà poi alla varie federazioni una decisione per i campionati interni, con la posizione della Figc che rimane schierata con la Uefa. Sta di fatto che la giustizia europea deve stabilire se l’Uefa ha violato gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Europa, che vietano l’abuso di posizione dominante e “pratiche per restringere o falsare il gioco della concorrenza”.