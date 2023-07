Avversario, ma solo sul campo. Kevin Strootman ha ottenuto la promozione con il Genoa e tornerà da avversario allo Stadio Olimpico, quella che per lui è stata 5 anni casa sua. Il legame con la Roma e i suoi colori è rimasto molto forte e lo dimostra anche l’entusiasmo del centrocampista olandese per la nuova divisa della Roma, firmata Adidas. L’ex numero 6 giallorosso, ha commentato con entusiasmo, sotto il video Twitter della presentazione della maglia: “Potete inviarmene una per favore?”.