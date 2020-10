Stop per Smalling. Stadio: si tratta

Il Tempo (A.Austini) – Smalling si è fermato nell’allenamento di martedì scorso, il giorno prima della conferenza di presentazione con Borja Mayoral, dove non si è fatta menzione del problema per l’inglese con la Roma che ha voluto tenere nascosto il tutto. Il centrale ha avvertito fastidio e urlato dal dolore, poi gli accertamenti hanno escluso problemi seri all’articolazione. La situazione verrà monitorata giorno per giorno. Intanto ieri è andato in scena un incontro tra i legali di Friedkin e Vitek. Sul tavolo c’è il progetto di Tor di Valle ed ora serve un accordo fra i due imprenditori. Friedkin ha parecchi timori sul business park, teme che gli uffici progettati accanto allo stadio possano rimanere vuoti, ma senza quelli salterebbe l’equilibrio economico dell’operazione. Vitek vorrebbe entrare nella Roma e finanziare lui stesso la costruzione dello stadio. Dopo anni di melina tocca al Comune attendere.