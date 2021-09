Spinte su Ostiense, la Roma frena

Corriere dello Sport (R. Maida) – In piena campagna elettorale, ogni sussulto apre un dibattito. E così è bastato che Guido Fienga tornasse ad affrontare il tema stadio per invitare i candidati al Comune di Roma a esprimersi sul tema.

Maurizio Costanzo ha dato per certa ai microfoni di Radio Radio la scelta dell’area, che sarebbe quella dell’Ostiense, ma dai potenziali sindaci non arrivano conferme. Virginia Raggi, che conta di restare al Campidoglio, ha detto cdi essere “già al lavoro con i Friedkin. in effetti la zona dell’Ostiense potrebbe essere la migliore, perché è infrastrutturata ed è vicina al cuore del tifo romanista. Ma ci sono altre soluzioni plausibili“. Come Pietralata, Tor Vergata e l’ex velodromo. La Roma da parte sua, come del resto ha detto Fienga, aspetta che il sindaco si insedi prima di sbilanciarsi.