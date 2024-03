Spinazzola a riposo, torna Angeliño. Stasera undicesima formazione diversa

Il Messaggero (G. Lengua) – La partita di questa sera contro la Fiorentina ha un peso specifico maggiore rispetto a quella di giovedì con il Brighton. Il vantaggio di 4-0 ottenuto dalla Roma all’Olimpico è un lasciapassare verso la qualificazione. Stasera, invece, De Rossi chiederà ai titolarissimi uno sforzo in più per poi farli riposare presumibilmente in Coppa, dato che i tre punti porterebbero i giallorossi a un punto dal quarto posto. Per Daniele ogni pedina nello spogliatoio può fare la differenza, lo dimostrano le 10 formazioni diverse schierate in 10 partite e quella di domani potrebbe essere la numero 11 differente da tutte le altre. Non porterà a Firenze né Smalling (trauma alla caviglia destra rimediato alla vigilia del Brighton) né Renato Sanches (affaticamento musco-lare), restano in infermeria Abraham e Kristensen, mentre ha recuperato Karsdorp. L’olandese era in panchina giovedì scorso, ma non partirà titolare nemmeno oggi.