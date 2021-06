Il Portogallo batte 1-0 la Spagna Under 21 e si qualifica alla finale di Euro21. Dopo aver eliminato l’Italia ai quarti, i portoghesi passano il turno grazie all’autogol di Jorge Cuenca all’80’. 82′ in campo per Gonzalo Villar: il calciatore giallorosso è partito titolare, per poi lasciare il posto ad Abel Ruiz.