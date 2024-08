Il Messaggero (S. Carina) – Ci voleva l’aria inglese per regalare sprazzi di Roma. Per carità, l’amichevole con il Barnsley va presa con le molle, trattandosi di una squadra di League One (l’equivalente della nostra serie C). Ma vedere giocare insieme Dybala e Soulé nella ripresaè stato più balsamico. Belli da vedere e finalmente cinici.

Lo ripetiamo, non possono e devono essere 4 gol ai ragazzotti inglesi a far suonare la grancassa ma le potenzialità della nuova Roma, costruita insieme da Daniele, Ghisolfi e la Ceo Souloukou (presente ieri all’amichevole, oggi farà ritorno in Italia), sono evidenti. E in parte ancora da scoprire. Perché Dovbyk, quello che per soldi spesi dovrebbe essere il fiore all’occhiello della campagna acquisti, è arrivato soltanto ieri sera in ritiro, accompagnato dal segretario Lombardo. Siamo ancora nella fase dei “lavori in corso”, mancano almeno un paio di pedine (il terzino destro e l’ala sinistra) ma qualcosa s’inizia a vedere.

DDR avrà sorriso vedendo che il primo gol di Le Fée e un’incursione nella ripresa di Pisilli, erano frutto delle esercitazioni del giorno prima.