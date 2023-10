Nella partita di ieri sera tra Roma e Servette terminata per 4-0 c’era anche Ricky Solbes. Il giovane talento argentino acquistato in estate dal club giallorosso, era infatti all’Olimpico in qualità di raccattapalle. Al termine della partita, il suo connazionale Paredes lo ha omaggiato della sua maglia, e il classe 2006 non ha esitato a ringraziarlo: “Notte di Coppa. Che follia! Grazie genio” ha scritto sui propri canali social.