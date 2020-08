Smalling lascia Roma: l’inglese ritorna a Manchester – FOTO

L’avventura di Chris Smalling alla Roma è durata un anno, ma è stata molto intensa. Da subito il difensore è entrato nei cuori dei tifosi giallorossi a suon di prestazioni e chiusure pazzesche. Purtroppo il club non è riuscito a trovare la quadra col Manchester United che non ha arretrato di un centimetro sul prezzo del riscatto. Così l’inglese ha dovuto fare le valigie e lasciare Trigoria questa mattina dopo l’ultimo allenamento di ieri: “Sono devastato di non poter finire quello che abbiamo iniziato in questa stagione. Buona fortuna contro il Siviglia. DAJE ROMA!“. Queste alcune delle sue parole rilasciate tramite il proprio profilo Instagram prima di partire per Manchester da Ciampino. Un tifoso, inoltre, l’ha immortalato sull’aereo che lo sta riportando in Inghilterra.