Non vedo l’ora, con questi tifosi non possiamo deluderli. Sappiamo che dobbiamo entrare in campo e non avere rimpianti.

È la sera di Dybala?

È una all star, sappiamo quanto possa aiutare la squadra, sono sicuro che salita di livello come sempre fa.

25 mila tifosi?

È fantastico, 2 finali consecutive e con uno stadio ancora più grosso ancora più tifosi sono venuti.

Mourinho sul suo futuro?

Non è un segreto per nessuno che è un allenatore di primo livello, ma prima dobbiamo pensare alla coppa.