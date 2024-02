La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Slot può sorridere, stasera ritroverà dal via tre pezzi pesanti come Timber, Geertruida e Gimenez. “Se giocheranno saranno innesti importanti – dice l’allenatore del Feyenoord -. La sfida con la Roma è quasi alla pari, la differenza sarà uno stadio pieno come l’Olimpico. È uno stadio che conosciamo bene, speriamo di essere più fortunati rispetto al passato. Ma se vogliamo eliminare la Roma dovremo essere molto bravi“.

Già, anche se poi il Feyenoord non è una squadra che segna con una frequenza allucinante, essendo andata a segno in 30 delle 34 partite stagionali (e delle 4 a secco due risalgono ad inizio stagione). Ed allora gli olandesi vogliono far gol anche stasera, per poi sperare.