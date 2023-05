Siviglia, il derby prova generale per la finale

Corriere dello Sport Roma (A.D.Pauli) – Calendario intensissimo per il Siviglia, che a tre giorni dalla qualificazione a spese della Juventus per la finalissima di Europa League, dove se la vedrà con la Roma, è chiamato a disputare il derby con il Betis.

«Forse arriviamo un po’ stanchi dal supplementari di giovedì , ma ci sono molti aspetti positivi che compensano ampiamente la situazione – la riflessione di José Luis Mendilibar-. Lo stare bene mentalmente, sentirci forti e l’arrivare da una vittoria così Importante consola per tutta la stanchezza che ci portiamo dietro».

Tutti a disposizione, tra i biancorossi, ad eccezione degli infortunati Marcao, Jordan e Nianzou, con quest’ultimo che ha qualche speranza di recuperare per la finale di Budapest con i giallorossi. Il tecnico basco, poi, ha dedicato un pensiero per l’ex Fiorentina Joaquin Sanchez, che con i suoi 41 anni disputerà l’ultimo derby prima di appendere gli scarpini al chiodo la prossima estate. «Se sta giocando ancora è perché ha fatto la cose molto bene. Posso solo fargli i complimenti›. Nel frattempo, il club ha reso noto che darà un contributo di 200 € al tifosi che il prossimo 31 maggio accompagneranno la squadra in Ungheria servendosi delle agenzie convenzionate.