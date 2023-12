Serie A, Udinese a valanga contro il Bologna: 3-0 al Bluenergy Stadium. Pari tra Cagliari ed Empoli

Nei match delle 15 della 18esima giornata di Serie A il Bologna di Motta cade al Bluenergy Stadium contro l’Udinese. Prima vittoria casalinga dei friulani: a metà del primo tempo è Pereyra a firmare il vantaggio. A inizio ripresa Lucca sigla il raddoppio, Payero chiude i giochi con la sua prima rete in campionato. Si ferma così momentaneamente la corsa dei rossoblù alla zona Champions. Nell’altra sfida solo un pari tra Cagliari ed Empoli. Protagonista in positivo e in negativo il centrocampista Nicolas Viola: prima trova la rete del vantaggio al 67′, poi annullata dal Var per un fallo di Pavoletti. Poi su rigore si fa ipnotizzare da Caprile.